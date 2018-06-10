Трамп отказался подписывать коммюнике G7 и пригрозил новыми тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике по итогам саммита G7. Об этом он написал в своем Twitter. Ранее о согласовании коммюнике странами «Группы семи» заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Основываясь на лживых заявлениях Трюдо в ходе его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы изучаем варианты для введения тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок!», – написал Трамп.

«Во время наших встреч на G7 Трюдо вел себя так смиренно и мягко лишь для того, чтобы после моего отъезда заявить на пресс-конференции, что «пошлины США были своего рода оскорблением», и он «не даст сесть себе на шею». «Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% пошлины на молочную продукцию из США!», – заявил американский лидер.

Ранее 10 июня Трамп пообещал не позволить другим странам вводить пошлины на товары из США, напоминает «Лента.ру».

Как писал «Новый День», в преддверии саммита «Группы семи» наблюдатели заявляли, что встреча впервые может окончиться без подписания совместной декларации. Конфликт между участниками клуба вызван торговыми противоречиями между США, Канадой и странами Европы, а также несовпадением дипломатических взглядов – в частности, на ядерную сделку с Ираном.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.18

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