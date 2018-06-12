Минфина США объяснил расширение санкционного списка против РФ

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что связанные с РФ структуры, против которых были введены санкции, представляли угрозу для США и их союзников. «Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников», – заявил Мнучин.

Из заявления США следует, что страна «продолжит применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – «О противодействии противникам Америки путем санкций»), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России». Кроме того, Вашингтон обвинил Россию в распространении компьютерного вируса NotPetya, проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Как напоминает «Интерфакс», ранее сообщалось, что власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ. Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян – Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Также под санкции подпали три российских организации – Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт «Квант». Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security. По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и «Квант» связаны с российскими спецслужбами.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.18

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