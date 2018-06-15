Макрон потребовал вести документооборот ЕС на французском

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении сменить основной язык всей документации Евросоюза после завершения процесса Brexit в 2019 году. The Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что Макрон уверен, что после отделения Британии не останется оснований для ведения делопроизводства на английском. В качестве альтернативы он предложил французский.

Он также напомнил, что именно его родной язык до 1973 года являлся основным в документообороте на территории большинства стран нынешнего Евросоюза. Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке, после чего многие европейские политики стали следовать его примеру в плане защиты своих языков.

Также стоит отметить, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что язык Шекспира не должен быть выше, чем язык Вольтера. На сегодняшний день английский используется в 80% документов ЕС в то время, как французский используется лишь 5%, а немецкий – 2% документооборота.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 15.06.18

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