США покинули Совет ООН по правам человека, назвав его политику «лицемерной»

США объявили о решении выйти из Совета ООН по правам человека. Как пояснила официальный представитель США при ООН Никки Хейли, этот шаг вызван тем, что организация предвзято относится к Израилю, тогда как совете есть страны, в которых полно проблем с соблюдением прав человека.

О решение Вашингтона было объявлено сегодня ночью. Хейли заявила, что США приняли это решение, потому что приверженность Штатов соблюдению прав человека не позволяет быть «частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку». «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», – цитирует Хейли РИА «Новости».

Госсекретарь Майк Помпео назвал США лидером в продвижении прав человека, а также указал, что некоторые страны не сдерживают обещаний, которые дают. СПЧ ООН – это «огромный источник позора для ООН», так как в его составе находятся государства, являющиеся главными нарушителями прав человека, например, Китай, Куба и Венесуэла, отметил Помпео.

Выход США из организации приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке», – написал политик в своем микроблоге. «Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и представителя США Хейли за их мужественное решение действовать против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», – добавил израильский премьер.

В свою очередь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша это известие огорчило, он хотел бы, чтобы США остались в совете, сообщается на сайте органзации. «Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», – отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Правозащитники Human Rights Watch считают, что решение Вашингтона – «печальное свидетельство однобокой политики страны в области прав человека». «Защита Израиля от критики становится первоочередным приоритетом. Совет ООН по правам человека играет важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но, кажется, Трампа заботит только защита Израиля», – заметил представитель HRW Кеннет Рот.

Тем временем, российский представитель при ООН Федор Стржижовский заявил, что место Вашингтона в совете может занять Москва. «Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 гг.», – сказал Стржижовский.

Напомним, Москва перестала быть членом СПЧ ООН в конце 2016 года. В прошлом году генассамблея ООН проголосовала против переизбрания РФ в совет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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