В Китае мужчина на автопогрузчике сбивал людей и таранил машины

В Китае водитель автопогрузчика разъезжал по улицам, разбивая попадающиеся на пути машины и сбивая пешеходов. Преступник не остановился даже тогда, когда полицейские открыли огонь.

Инцидент произошел в городе Яньтай провинции Шаньдун. На кадрах, сделанных очевидцами, автопогрузчик едет по дороге и сносит все на своем пути, насаживая автомобили на вилы. Прохожие пытаются остановить злоумышленника, кидая в него камни.

На место происшествия прибыла полиция, мужчина не остановился на требования павоохранителей, несмотря на предупреждение открыть огонь, и попытался задавить стражей порядка. В результате водителя застрелили.

По предварительным данным, от действий преступника один человек погиб, 10 получили различные ранения.

Полицейские выясняют личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.06.18

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