10 человек получили травмы при взрыве в жилом доме во Франции

На западе Франции в жилом доме прогремел взрыв и возник пожар. По предварительным данным, 10 человек получили различные ранения.

ЧП произошло в коммуне Киброн, сообщает газета Ouest-France. Грохот был слышен во всем городе. Обеспокоенные жители тут же пытались в социальных сетях выяснить, что произошло.

Вероятно, причиной взрыва стала утечка бытового газа, сообщили в экстренных службах. На месте работает около 100 пожарных. Район происшествия оцеплен, дорога к нему перекрыта.

Предварительно, в результате инцидента десять человек получили травмы, состояние двоих из них медики оценивают как критическое.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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