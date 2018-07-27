Наркомафия пообещала крупное вознаграждение за голову собаки-ищейки

Полицейский пес по кличке Призрак успел настолько насолить колумбийскому наркокартелю, что лидер мафиозного клана объявил вознаграждение за голову собаки.

Призрак принимал участие в 300 спецоперациях, он помог выследить 246 наркодилеров и унюхал почти 9 тонн кокаина. Деятельность собаки на служебном посту нанесла огромный ущерб группировке «Клан залива», которая занимается распространением наркотиков.

В результате лидер Дарио Усуга предложил 200 млн песо (70 тысяч долларов) тому, что принесет ему голову полицейского пса.

Когда правоохранители узнали о том, что на Призрака объявлена охота, ищейку перевели на службу в аэропорт Боготы Эль-Дорадо.

Богота, Служба информации РИА «Новый День»

Богота. Другие новости 27.07.18

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