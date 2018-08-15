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Среда, 15 августа 2018, 18:19 мск

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Турист выкопал яму на пляже и случайно утонул в ней

Курортник утонул в яме, которую сам выкопал в песке. Родственники с трудом откопали парня, но помочь ему не смогли.

Трагедия произошла на одном из пляжей на острове Нуармутье в департаменте Вандея на западе Франции. 21-летний турист выкопал яму глубиной в человеческий рост и забрался в нее. В этот момент волна внезапно затопила углубление, мужчину накрыло с головой, передает Ouest-France.

На помощь поспешили родственники и другие отдыхающие, они извлекли туриста из песка, но к тому моменту он уже не дышал.

Подоспевшие к месту происшествия спасатели также не смогли реанимировать парня.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 15.08.18

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