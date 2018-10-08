Австрийский дачник сядет в тюрьму и заплатит 20 тысяч евро за убийство пчел

В Австрии садовода приговорили к лишению свободы и огромному штрафу за преднамеренное убийство пчел.

Городской суд австрийского города Клагенфурта установил, что 47-летний садовод специально распылил на свои фруктовые деревья пестицид хлорпирифос, пишет издание «Евро Пульс». В результате погибли пчелы, принадлежащие местным пчеловодам. Тем самым мужчина нанес ущерб отрасли.

Более того, обвиняемый профессионально занимается выращиванием фруктовых деревьев, а значит, он знал, что яд нанесет вред не только пчелам, но и людям, которые купят произведенный ими мед.

Суд приговорил садовода к лишению свободы, а также штрафу в размере 20 тысяч евро. Осужденный собирается обжаловать вердикт.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 08.10.18

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