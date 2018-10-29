Япония разместит военный гарнизон вблизи спорных островов

Власти Японии намерены до конца года приступить к размещению гарнизона наземных Сил самообороны из 500-600 человек, а также ракет «земля-воздух» и «земля-корабль» на острове Исигаки в архипелаге Окинава. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, для создания базы на Исигаки будет выделен участок земли площадью более 46 гектаров. Ранее, мэр Исигаки Ёситака Накаяма поддержал план центрального правительства по размещению ракетной батареи на острове для противостояния Китаю.

Исигаки расположен всего в 110 километрах к югу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Как напоминает РИА «Новости», на Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 29.10.18

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