Постпред России ответил в Совбезе ООН крылатой цитатой Пушкина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН процитировал слова великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», – произнес Небензя, упрекнув таким образом коллег по Совбезу в самообмане касательно обстановки на Украине.

В частности, он указал, что страны Запада намеренно закрывают глаза на попустительство Киева в части проведения в столице Украины шествий националистов, передает РИА «Новости». Российский дипломат также подчеркнул, что эти события нисколько не волнуют страны Евросоюза, в отличие от предстоящих выборов в Донбассе.

«Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать. Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на все, что там происходит», – подчеркнул Небензя.

Напомним, что украинские неонацисты действуют на территории страны свободно и безнаказанно. Они захватывают православные храмы, проводят акции в поддержку автокефалии Украинской православной церкви. В прошлом месяце возле здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения межу националистами и полицейскими.

Народные советы (парламенты) ДНР и ЛНР приняли решение, что выборы глав самопровозглашенных народных республик и местных депутатов состоятся 11 ноября. До этого времени исполняющим обязанности руководителя Донецкой народной республики после смерти Александра Захарченко назначен действующий председатель парламента ДНР Денис Пушилин.

Представители ЛНР ранее призвали общественность и международные организации пресечь преступные действия Киева, направленные на возрождение фашистского движения в центре Европы.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 30.10.18

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