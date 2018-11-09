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Пятница, 9 ноября 2018, 10:37 мск

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Глава Совета Европы обещал не допустить выхода России из организации

Старому Свету после Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза – прим. ред.) грозит Ruxit – выход России из Совета Европы (СЕ). Об этом заявил глава организации Турбьерн Ягланд. Он также предупредил о последствиях для СЕ в случае выхода из его состава России. «Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», – приводит слова финское издание Yle.

В 2014 году Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее СЕ в связи с событиями на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В ответ на это, начиная с 2017 года, Москва приостановила выплату членских взносов в организацию. Согласно действующим правилам Совета Европы, если обязательные выплаты от члена организации не поступают на протяжении двух лет, его могут исключить из состава. В случае с Россией это может произойти в июне 2019 года.

Финляндия на протяжении ближайших двух лет будет председательствовать в Совете Европы. И, по словам Тимо Сойни, страна предпримет все возможное, чтобы решить эту проблему.

В начале ноября глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с Турбьерном Ягландом, во время которого обсудил с генсеком «кризисную ситуацию» в организации. Глава российской дипломатии заявил, что Россия не будет дожидаться исключения из Совета Европы, а сама покинет эту организацию, как только вопрос о представительстве будет поставлен ее оппонентами.

Стоит также отметить, что глава внешнеполитического ведомства усомнился, что «участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран». Кроме того, он заверил, что Москва не сможет принять легитимность тех функционеров Совета Европы, которых изберут в состав этой организации без участия российских дипломатов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.18

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