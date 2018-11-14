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Среда, 14 ноября 2018, 16:30 мск

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Сотни мигрантов штурмуют границу Мексики и США

Фото: Reuters

Караван из мигрантов добрался до приграничного города Тихуана. Нелегалы требуют, чтобы их пропустили в США. Тем временем, президент Дональд Трамп усилил группировку американских военных, чтобы не допустить проникновения беженцев на территорию Соединенных Штатов.

По данным газеты El Universal, первые 350 мигрантов из многотысячного каравана, следующего из Гондураса, добрались до границы США. В городе их встретили сотрудники Национального института миграции, которые предложили беженцам разместиться в специальных временных пунктах проживания. Однако мигранты отказались и пошли в сторону моря.

Администрация Тихуаны заявила, что у нее нет возможности разместить такое количество нелегалов. Местные жители уже жалуются, что беженцы распивают спиртные напитки и употребляют марихуану в общественных местах. Правоохранители не исключают, что приток мигрантов ухудшит и без того непростую криминальную обстановку.

В свою очередь США отправили на границу подкрепление из морпехов, которые вместе с американскими пограничниками строят укрепления, в том числе протягивают колючую проволоку. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что власти не пустят мигрантов на территорию страны.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, несколько беженцев уже попытались перелезть через пограничное ограждение и даже попали на территорию штата Калифорния, но, заметив патрульных, они вернулись обратно.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

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