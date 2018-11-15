С 2001 года США потратили на войны около 6 трлн долларов

Исследователи Брауновского университета подсчитали, сколько денег ушло у США на ведение военных действий по всему миру с 2001 года. Кроме того, аналитики сообщили о числе погибших в этих военных конфликтах.

По данным автора исследования Неты Кроуфорд, Вашингтон потратил 5,9 трлн долларов на ведение войн с 2001-го по конец 2019 финансового года. В это время американские военные участвовали в конфликтах в Ираке и Афганистане, а также проводили боевые операции в ряде других стран.

Отмечается, что в эту сумму, помимо потраченных Пентагоном денег, входят «связанные с войной расходы со стороны Госдепартамента, расходы на уход за ветеранами войны, проценты по долгу, предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны министерства внутренней безопасности».

В военных действиях за это время погибли 480 тысяч человек, из них 244 тысячи – мирные жители, отмечают исследователи. Несколько миллионов жителей Афганистана, Ирака, Сирии и других государств стали беженцами.

Если Вашингтон продолжит наращивать траты на войну, то к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 трлн долларов, даже в том случае, если все военные конфликты прекратятся, указывает Кроуфорд.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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