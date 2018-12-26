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Среда, 26 декабря 2018, 13:23 мск

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Адмирал Королев: НАТО размещает стратегическое оружие у границ России

Фото: navy.mil

США и страны НАТО активно наращивают число стратегических вооружений вблизи российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев, пишет «Красная звезда».

По его словам, в последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ. Кроме того, Королев рассказал о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем противоракетной обороны (ПРО), стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Адмирал также добавил, что на сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей российского ВМФ различных классов. Потому, считает Королев, это позволяет исключить любые угрозы с моря. По словам адмирала, в будущем основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне – фрегаты и большие десантные корабли.

Москва, Иван Гридин

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