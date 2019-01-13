российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 13 января 2019, 12:06 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Китае из-за обвала на руднике погиб 21 шахтер

В китайском городе Шэньму обвал в шахте стал причиной гибели 21 горняка. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в субботу вечером на шахте «Байцзи». В момент обвала под землей находились 87 человек. 66 горняков смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Позже стало известно, что 19 человек погибли на месте.

Спасатели пытались вытащить еще двоих шахтеров, оказавшихся под завалами. Однако сегодня власти сообщили, что заблокированные под землей рабочие также скончались.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.01.19

При взрыве в центре Парижа пострадали более 20 человек. / Физики нашли способ попасть в другое измерение. / В США функцию искусственного интеллекта в умном доме выполняли украинцы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Китай

В Пекине совершено нападение на школу: 20 детей попали в больницу

В Китае вооруженный мужчина въехал в толпу на угнанном автобусе

«Натуральное мошенничество!»: «Жемчужная река» отправляла туристов в Китай без обратных билетов

В Китае школьный автобус протаранил толпу пешеходов, есть погибшие

Медведев анонсировал появление системы контроля за вывозом леса из России

Все «шишки» на Россию: США попытались отвлечь мир от торговой войны с Китаем

Житель Китая 23 года провел в тюрьме по ошибке

В Китае родились генномодифицированные дети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,

Новости партнеров