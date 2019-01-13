В Китае из-за обвала на руднике погиб 21 шахтер

В китайском городе Шэньму обвал в шахте стал причиной гибели 21 горняка. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в субботу вечером на шахте «Байцзи». В момент обвала под землей находились 87 человек. 66 горняков смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Позже стало известно, что 19 человек погибли на месте.

Спасатели пытались вытащить еще двоих шахтеров, оказавшихся под завалами. Однако сегодня власти сообщили, что заблокированные под землей рабочие также скончались.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.01.19

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