Террористы ИГ захватили город в Нигерии

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» захватили нигерийский город Ранн, выбив оттуда армию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

В городе продолжаются боевые действия между армией и террористами. Местные жители экстренно эвакуируются. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши ребята отступают», – сообщил агентству источник в правительственных силах.

Отмечается, что город был захвачен боевиками Исламского государства Западной Африки (ISWA) – террористической группировки, которая несколько лет выделилась из запрещенной в России «Боко Харам».

В 2015 году во время предвыборной кампании президент Нигерии Мухаммад аль-Бухари провозглашал одной из главных задач борьбу с ISWA. Таким образом, потеря контроля над городом сильно уменьшила шансы Бухари преизбраться на выборах, назначенных на февраль.

Абуджа, Служба информации РИА «Новый День»

Абуджа. Другие новости 15.01.19

Эксперты назвали лучшие города России и мира для комфортной жизни. / Евросоюз ввёл музейную блокаду Крыма. / Космическое управление Китая рассказало о сотрудничестве с РФ при освоении Луны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»