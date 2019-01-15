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Вторник, 15 января 2019, 10:10 мск

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Террористы ИГ захватили город в Нигерии

Фото: Минобороны РФ

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» захватили нигерийский город Ранн, выбив оттуда армию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

В городе продолжаются боевые действия между армией и террористами. Местные жители экстренно эвакуируются. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши ребята отступают», – сообщил агентству источник в правительственных силах.

Отмечается, что город был захвачен боевиками Исламского государства Западной Африки (ISWA) – террористической группировки, которая несколько лет выделилась из запрещенной в России «Боко Харам».

В 2015 году во время предвыборной кампании президент Нигерии Мухаммад аль-Бухари провозглашал одной из главных задач борьбу с ISWA. Таким образом, потеря контроля над городом сильно уменьшила шансы Бухари преизбраться на выборах, назначенных на февраль.

Абуджа, Служба информации РИА «Новый День»

Абуджа. Другие новости 15.01.19

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Метки / терроризм

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