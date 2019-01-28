МВД предупредило о наплыве беженцев из Таджикистана

Из Пакистана на территорию Таджикистана «в массовом порядке» перебираются члены запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в ходе итоговой коллегии МВД по Татарстану, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Активность боевиков, считает он, может привести к наплыву мигрантов из Таджикистана в Россию.

«Боевики ИГ в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана», – приводит слова Зубова РИА «Новости». При этом заместитель руководителя ведомства не стал раскрывать источник получения данной информации, отметив, что «там, видимо, планируются, масштабные провокации», цель которых – «выдавливание большого количества беженцев в строну России».

Зубов также добавил, что, несмотря на «более законопослушное» поведение, приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют «повышенного внимания» со стороны правоохранительных органов. Свою точку зрения Зубов объяснил «идеологией, которую они сюда завозят» и их «устремлениями». Что именно чиновник под этим подразумевал, он не уточнил.

Отметим, что на сегодняшний день, согласно требованиям законодательства, граждане Таджикистана могут находиться в России не более 90 дней в течение полугода. На учет они обязаны встать в пятидневный срок после прибытия. В мае прошлого года Душанбе предложил увеличить максимальный срок до 180 дней в каждом полугодии, а срок пребывания без регистрации – до 30 дней. В российском правительстве в ответ пообещали рассмотреть это предложение.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 28.01.19

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