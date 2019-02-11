Глава минобороны Британии заявит о «высокой цене» для РФ за ее действия

Великобритания должна быть готова увеличить после Brexit свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу, а Россия должна «платить за свои провокации», заявил министр обороны страны королевства Гэвин Уильямсон. «Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес», – приводит агентство «Рейтер» его слова.

По словам Уильямсона границы между миром и войной – «размытые», а Британия и ее союзники должны быть готовы «применить жесткую силу для поддержания своих интересов». Агентство сообщает, что министр отметит тесные военные связи США и Британии и поддержит призыв президента США к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы лучше справляться с тем, что он называет «российской провокацией». «Подобные действия для России должны иметь высокую цену», – добавит Уильямсон.

Уильямсон и ранее делал резкие заявления в адрес России. Так, в декабре он назвал присутствие британского корабля «Эхо» в Черном море «предупреждением» для Москвы и знаком того, что Украина «может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании». В посольстве России в ответ заметили, что Великобритания, направляя военный корабль к берегам Украины, подстрекает Киев к новым военным провокациям. А американский портал National Interest отметил, что военные «сигналы» Запада в ответ на «агрессивные действия» России в Черном море оказались сомнительными.

Тогда же Уильямсон заявил о возвращении минобороны Великобритании к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны. В Минобороны возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х годов, однако после начала перестройки в СССР расформировали.

Тогда же Уильямсон распорядился выделить дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с угрозами нового типа, в числе которых Лондон видит и Россию, напоминает РИА «Новости».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.02.19

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