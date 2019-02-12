В Госдуме назвали страну ЕС, которая первая откажется от антироссийских санкций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал страну, которая станет первой в Евросоюзе, снявшей антироссийские санкции. По мнению парламентария, от экономических ограничений в отношении РФ первой откажется Италия. Свое заявление депутат сделал, комментируя открытие второго представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Италии.

«Сегодняшний протест по поводу открытия представительства ДНР в Вероне просто померкнет, если будет подписано соглашение между итальянской партией «Лига Севера» и «Единой Россией» или о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. А ведь именно об этих инициативах мы говорили на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини», – цитирует народного избранника газета «Известия».

Он также подчеркнул, что, если в итальянской партии «Лига Севера» все депутаты такие, как Коменчини, то Италия непременно снимет антироссийские санкции. Депутат напомнил, что в Европе скоро состоятся выборы, после чего количество политиков, осознающих вред от санкций, значительно возрастет. «Наша общая позиция: санкции – это большая ошибка. В мае состоятся выборы в Европарламент. Руководство ЕС, выступающее за антироссийские санкции, может уйти. Теперь к власти в Европе должны прийти партии и движения, осознающие, что пора покончить с этим недоразумением – санкциями», – сказал Белик, добавив, что серьезные трудности испытывают, в частности, мебельная промышленность и аграрный комплекс Европы.

В этом же контексте Белик затронул и Украину, отметив, что украинские политики обеспокоены результатами выборов в Европарламент не меньше, чем своими. «И за этими выборами Украина следит не меньше, чем за своими собственными, изменение риторики западных политиков может изменить и внутриполитическую ситуацию в самой Украине», – констатировал депутат.

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее подчеркивал, что правительство будет работать над снятием санкций в отношении России. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, он отметил, что Москва играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.19

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