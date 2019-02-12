Глава МИД Венгрии заявил о лицемерии Запада по отношению к России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о лицемерии западных стран в отношении России. Он сделал это в ходе совместной с госсекретарем США Майком Помпео пресс-конференции. Выступление политиков показал канал Fox News.

В своем выступлении Помпео рассказал о значительном усилении влияния России на международной арене и желании Москвы внести раскол в сплоченность союзников по НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона «не разделяет стремление к свободе». «Мы не можем позволить Путину посеять раскол между друзьями по НАТО. Венгрия на собственной истории знает, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету стран поменьше», – заявил Помпео.

В свою очередь Сийярто подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не помешает Будапешту быть надежным союзником для США и НАТО. При этом он привел примеры лицемерия стран Запада по отношению к России. «Что касается России – я сказал об этом госсекретарю – это огромное лицемерие и политическая корректность на политической арене Европы. Потому что это не венгерские или центральноевропейские энергетические компании участвуют в «Северном потоке – 2» вместе с «Газпромом». На Петербургский международный экономический форум в качестве главного гостя позвали не премьер-министра Венгрии, а французского президента. И рядом с Путиным на сцене сидели отнюдь не главы венгерских энергетических компаний, а лидеры крупнейших западных корпораций», – подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии также призвал оценить масштабы торговли европейских стран с Россией, чтобы убедиться, что у Будапешта не самые тесные связи с Москвой, передает РИА «Новости». «Посмотрите на данные по торговле между западными европейскими странами и Россией. Нас, скажем так, довольно сильно достало, что вы изображаете нас так, будто это у нас тесные связи с Россией», – отметил Сийярто.

Будапешт, Иван Гридин

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