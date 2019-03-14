В Европу переброшены американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

Сегодня на британскую базу «Фэрфорд» прибыли три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб. Ожидается, что в ближайшее время туда же прибудет еще несколько таких самолетов, а их общее число составит восемь единиц.

Сообщается, что сегодня перед прибытием на авиабазу «Фэрфорд» один из бомбардировщиков с бортовым номером 60-0061 совершил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря. Самолет находился в зоне действия российской ПВО несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 100 км, после чего он лег курсом на авиабазу в Великобритании.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Переброска B-52H в Европу осуществляется в преддверии запланированных учений НАТО в Грузии «NATO-GEO EX19». Однако официальных сведений о том, будут ли они участвовать в учениях, нет.

НАТО сообщила, что цель учений, которые начинаются 18 марта, «заключается в улучшении взаимодействия между НАТО и Грузией и обучении грузинских вооруженных сил натовским стандартам проведения совместной подготовки и учений».

Авиабаза «Фэрфорд» регулярно используется для размещения стратегической авиации ВВС США в Европе, отмечает «Интерфакс». В частности, она использовалась ВВС США в качестве передовой авиабазы для стратегических бомбардировщиков B-52H, с которой они вылетали для нанесения ударов по бывшей Югославии в 1999 году и Ираку в 2003 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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