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Четверг, 28 марта 2019, 14:00 мск

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В Китае смертник подорвался в полицейском участке

В Китае мужчина поджег полицейский участок, а затем привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали три человека.

Инцидент произошел в городе Шэньян в провинции Ляонин, что на северо-востоке Китая. Неизвестный мужчина устроил поджог в местном отделении полиции. Затем он подорвал самодельную бомбу. Нападающий погиб на месте, сообщает местное издание Global Times.

Кроме того, травмы получили двое полицейских и один гражданский.

В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего. Выясняются личность и мотивы злоумышленника.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 28.03.19

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