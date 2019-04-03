На киргизско-казахской границе встали сотни фур. Бишкек указал на дискредитацию ЕАЭС

На границе Казахстана сложилась тяжелая ситуация из-за скопления сотен большегрузов, которых не пускают в страну. На контрольно-пропускном пункте на границе с Киргизией образовалась очередь из порядка 250 фур. По словам дальнобойщиков, полноценное движение остановилось еще неделю назад из-за решения казахстанских властей, а каких-либо подвижек в лучшую сторону не предвидится.

Многокилометровые очереди в несколько рядов грузовиков выросли на пунктах пропуска в Казахстан. Неудобства объясняются усилением проверок фур с товарами народного потребления, следующих из Киргизии, которое произошло 19 марта. Каждый грузовик, перевозящий товар, подвергается тщательному досмотру. Это правило касается и фур, следующих транзитом через Киргизию из третьих стран, в частности, из Китая. По словам водителей, грузовики с товарами из КНР и вовсе не пускают на территорию Казахстана. Из-за этого время пересечения киргизско-казахского участка госграницы другими фурами значительно увеличилось.

На киргизско-казахской границе встали сотни фур

Казахстанские таможенники уверяют, что дело не в китайских товарах, а в оформлении документов, так как нередко перевозимые грузы не соответствуют заявленным в бумагах, отмечает KTKnews.

По данным службы мониторинга Минэкономики Киргизии, утром 1 апреля на пункте пропуска «Ак-Тилек автодорожный» простаивало около 230 грузовых машин. Сейчас скопилось более 250 фур. Водители, опасаясь за сохранность грузов и своих грузовиков, вынуждены спать и принимать пищу в буквальном смысле за рулем.

Министр экономики Киргизии Олег Панкратов заявил, что следует принять решительные меры, чтобы повлиять на ситуацию. Он отметил, что возглавляемое им ведомство уже предложило правительству страны приостановить работу киргизских министров в Евразийской экономической комиссии для консультации по ситуации.

«Государственный комитет по доходам Казахстана установил негласный или скрытый таможенный контроль, потому что на пунктах пропуска государственной границы работают сотрудники фискальных органов, которые фактически осуществляют очень жесткий досмотр грузов, проходящие через кыргызскую-казахскую границу. Эти действия являются явным нарушением основных, базовых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, в частности 25 статьи, которая не допускает никаких административных процедур, связанных с фискальными мерами и вообще никакого государственного контроля», – цитирует Панкратова Sputnik.kg.

В комитете государственного дохода Минфина Киргизии заявили, что на границе с Казахстаном проверяют и сканируют не только грузы, но и целый перечень документов. В частности, водители должны в обязательном порядке иметь CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактуру, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.

Такие действия можно назвать скрытым таможенным контролем и дискредитацией самой идеи ЕАЭС, уверены в киргизском министерстве. «Это не просто грубое нарушение условий Евразийского экономического союза, я думаю, это фактически дискредитация самой идеи Евразийской интеграции. Поэтому мы считаем, что в данном случае, несмотря на попытки провести консультации с органами из Казахстана и с таможенной службой и с правительством, несмотря на их заверения, что они не намерены урегулировать ситуацию», – заявил Панкратов.

По словам водителей, заторы на киргизско-казахской границе случаются ежегодно, то такого не было никогда. Прогнозов по изменению ситуации эксперты не дают.

Бишкек, Иван Гридин

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