В Китае скрутили пассажира, бросавшего монеты в двигатель самолета «на удачу»

В Китае задержан рейс авиакомпании Tianjin Airlines из-за пассажира, который бросил в двигатель лайнера несколько монет, пишет China Daily со ссылкой на заявление перевозчика. В авиакомпании рассказали, что за десять минут до вылета из аэропорта города Хух-Хото в город Чифэн в автономном китайском районе Внутренняя Монголия член экипажа заметил, что находящийся на трапе мужчина бросает посторонние предметы в двигатель самолета.

Выяснилось, что пассажир по фамилии Янг бросал монеты «на удачу». В результате вылет задержали, монеты нашли. В итоге полет прошел благополучно, но уже без мужчины – он был задержан полицией.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 16.04.19

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