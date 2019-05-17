Российские дипломаты и Кадыров ответили на новые санкции США

Введение Вашингтоном очередных антироссийских санкций на основе «закона Магнитского», предполагающего ограничения против нарушителей прав человека в России, посольство России в США сочло односторонним решением властей этой страны, которое противоречит принципам международного права. Соответствующее заявление размещено на странице диппредставительства в Facebook.

«В соответствии с актом [Магнитского] власти США в течение последних семи лет пытались предъявить нам претензии в области прав человека. Это представляет собой попытку навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. За этими шагами последуют ответные меры», – говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что предпочли бы сотрудничать с Соединенными Штатами. «Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы к этому готовы и считаем, что это был бы правильный выбор», – отметили в посольстве.

В санкционный список по «закону Магнитского» 16 мая был внесен спецотряд «Терек» вместе с его командиром Абузайдом Висмурадовым, а также ряд других российских силовиков. По версии Минфина США, все новые фигуранты списка причастны к нарушениям прав человека в России. В частности, «чеченских» фигурантов списка Вашингтон считает причастными к убийству политика Бориса Немцова. Руслана Геремеева называли организатором убийства адвокаты семьи Немцова.

Российские дипломаты считают, что выбор фигурантов новых санкций связан с боевыми качествами отряда «Терек». «Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», – говорится в заявлении. Особо в посольстве подчеркнули, что новые санкции «явно противоречат» позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.

Решение о санкциях против «Терека» также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас – маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Ради народа, ради Аллаха готовы умереть в бою с врагами нашего Отечества – России, врагами ислама, врагами Чечни и чеченского народа!» – заявил он.

«Официально довожу до сведения авторов этих писулек (санкционных списков), что вы все находитесь в наших списках», – предупредил Кадыров. Он также попросил американцев ввести санкции в отношении «всей команды» первого президента Чечни Ахмата Кадырова, передает «Интерфакс». «Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь. А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем «список Магнитского», чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали», – заключил Кадыров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.05.19

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