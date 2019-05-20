В Китае более 80 человек пострадали в результате обрушения крыши бара

В Китае рухнула металлическая крыша бара. По предварительным данным, три человека погибли, более 80 получили различные травмы.

Инцидент произошел на юге страны в Гуанси-Чжуанском автономном районе рано утром, передает CGTN. По информации местных властей, 87 человек пострадали, трое погибли в больнице. Один пострадавший находится в критическом состоянии, семь получили серьезные травмы.

В настоящее время идет разбор завалов. Устанавливаются причины произошедшего. Проводится расследование.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 20.05.19

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