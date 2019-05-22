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Среда, 22 мая 2019, 15:06 мск

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Примкнувшая к террористам немка пыталась продать пояс смертника через мессенджер

Фото: Daily Mail

В Германии 26-летнюю девушку обвиняют в пособничестве террористам. Она не только помогала запрещенной в России организации «Исламское государство», но и пыталась продать пояс смертника через мессенджер.

Как сообщили в генпрокуратуре ФРГ, девушка познакомилась с одним из боевиков в Германии. В 2014 году она уехала в Сирию и вышла замуж за террориста. Он научил супругу пользоваться автоматом, а также выдал ей два пояса смертника, один из которых девушка попыталась продать.

Немку задержали 14 ноября прошлого года, и с 15 ноября она находится под стражей, передает «Интерфакс». На днях ей предъявили обвинение в участии в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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