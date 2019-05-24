Тереза Мэй назвала сроки ухода с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня покинет пост лидера Консервативной партии, но останется главой правительства до избрания нового лидера партии. Мэй сообщила о своем решении после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом. Последний поделился с ней опасениями правительства относительно последствий реализации ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Как отмечает ВВС, на Терезу Мэй оказывалось все более сильное давление с требованиями ее отставки после того, как новые предложения Мэй по брекситу, объявленные ею во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте. Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 24.05.19

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