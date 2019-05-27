Полиция схватила двух подозреваемых в теракте в Лионе

Французские правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к взрыву в Лионе, который произошел в минувшую пятницу.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о задержании 24-летнего студента, изучающего информатику, в рамках расследования взрыва в Лионе, передает телеканал BFMTV. По версии силовиков, он был непосредственным исполнителем теракта. Сейчас его допрашивают в Лионе.

Позже о задержании второго подозреваемого сообщил мэр Лиона Жерар Колон. Подробности не уточняются.

Взрыв у булочной на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел вечером 24 мая. Пострадали 13 человек, россиян среди них нет. Самодельную бомбу в свертке оставил мужчина на велосипеде за пару минуты до взрыва. Террорист попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных на ближайших магазинах. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами – гвоздями и болтами. Эксперты отмечают, что в Лионе использовался тот же тип взрывчатого вещества, что в терактах в Париже и Брюсселе.

Лион, служба информации РИА «Новый День»

Лион. Другие новости 27.05.19

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