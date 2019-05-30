Власти Шотландии задумали очередной референдум о выходе из Великобритании

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, допускающий проведение второго по счету референдума о независимости страны от Великобритании, пишет The Guardian. Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава королевства может быть проведен до 2021 года.

По словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, плебисцит предоставит жителям страны возможность сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit». В прошлом году СМИ сообщали, что Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума.

Эдинбург, Иван Гридин

Эдинбург. Другие новости 30.05.19

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