Поправки в законодательство Польши грозят ей выходом из ЕС

Судебная реформа в Польше может спровоцировать выход страны из Евросоюза, указал Верховный суд республики. Спор вокруг данной реформы длится в Польше не первый год. Наблюдатели полагают, что правящая партия «Право и справедливость» (PiS) стремиться подчинить себе судебную систему, ограничив ее независимость.

Желая «дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия», на прошлой неделе депутаты от PiS внесли на рассмотрение парламента очередные поправки в законы о судах и Верховном суде. Оппозиция и судьи были возмущены предлагаемыми изменениями. В частности, они указали, что поправки вызовут противоречия между законодательством Евросоюза и самой Польши, что приведет к нарушению обязательств по договорам в рамках ЕС. Это сулит выход страны из Евросоюза.

По мнению Верховного суда, все предлагаемые изменения «заслуживают негативной оценки» и «представляют реальную угрозу для независимости судебной системы Польши», а также приведут к устранению из профессии тех судей, «чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства».

Летом 2017 года в Польше вступил в силу документ, из-за которого стране грозят дисциплинарные меры ЕС. Так, обновленный закон «О Верховном суде» дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия (ЕК) убеждена, что это нарушает положения договора ЕС. В связи с этим ЕК обратилась в Суд ЕС, потребовав приостановить действие польской реформы. Если Польша не выполнит решение Суда ЕС, ЕК может подать новый иск с просьбой ввести денежных санкций, передает РИА «Новости».

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 18.12.19

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