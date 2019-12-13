Путь к Brexit открыт: тори разгромили лейбористов на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, прошедших 12 декабря. Тори получили 358 места в Палате общин из 650, сообщает BBC. Это на 47 мандатов больше, чем было у консерваторов по итогам выборов в 2017 году. У Лейбористской партии Джереми Корбина лишь 203 местf. Главные конкуренты тори значительно ухудшили прошлый результат, потеряв 59 мандатов. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 46 мест, а партия «Либеральные демократы» – на 11. Остальные 22 мандата будут поделены между другим партиями, участвовавшими в выборах, и независимыми кандидатами.

Премьер-министр королевства Борис Джонсон уже заявил, что итоги голосования дают Консервативной партии «сильный новый мандат» на выполнение Brexit, объединение страны и движение вперед. Теперь Джонсон сможет добиться в парламенте одобрения нового договора о Brexit, согласованного им с Брюсселем. Ранее соглашение о выходе Великобритании из ЕС не получило поддержки в британском парламенте, что привело к роспуску Палаты общин и проведению внеочередных парламентских выборов.

Лидер лейбористов Джереми Корбин признал поражение на выборах и объявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии. «Это очень разочаровывающая ночь», – заявил он.

Президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах. «Это выглядит как большая победа Бориса в Великобритании!» – написал Трамп в своем твиттере.

Одним из главных предвыборных обещаний Джонсона было проведение Brexit до 31 января 2020 года. В свою очередь Лейбористская партия в случае победы на выборах собиралась провести новый референдум по вопросу членства Соединенного Королевства в ЕС.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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