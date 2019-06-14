Анкара пригрозила Вашингтону санкциями

Анкара готова ответить Вашингтону, если тот применит санкции из-за приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Такое заявление на встрече с редакторами Анатолийского агентства сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что, если США начнут предпринимать враждебные меры, у Анкары обязательно найдутся ответные шаги. «Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом», – заявил министр, добавив, что Турция твердо настроена приобрести российские комплексы. «По С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены», – отметил Чавушоглу.

Как писал «Новый День», Вашингтон выступает резко против приобретения Турцией российских С-400. США неоднократно угрожали Анкаре различного рода ограничительными мерами, если турецкая сторона не одумается. В частности, Белый дом заявлял о возможной приостановке поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35. Турецких летчиков уже перестали обучать на американских военных базах.

Снкара, Иван Гридин

Снкара. Другие новости 14.06.19

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