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Пятница, 21 июня 2019, 10:07 мск

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Глава Чехии призвал Киев и страны Запада забыть о Крыме

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov. «Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», – сказал он.

Кроме того он отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Он обратил внимание на то, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер в отношении Москвы также поменялись.

«Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить», – заключил Земан.

Вчера, 20 июня, Евросоюз продлил «крымский» пакет санкций еще на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на «импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз», «инвестиции в Крым или Севастополь, напоминает РИА «Новости».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что страна с момента введения антироссийских санкций в 2014 году потеряла 50 млрд долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 млрд.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 20.06.19

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