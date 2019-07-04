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Четверг, 4 июля 2019, 14:59 мск

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Лидер Турции обвинил США в грабеже

Фото: Минобороны РФ

США занимаются грабежом. Так отозвался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на отказ американцев в поставках новейших истребителей F-35. «Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом», – сказал он журналистам во время визита в Китай, пишет Sabah.

Как писал «Новый День», отношения США и Турции осложнились после заключения между Анкарой и Москвой соглашения о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». В Турции неоднократно заявляли, что не станут отказываться от покупки российских ЗРК, а первая партия должна поступить в распоряжении приморского государства первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, требуют от Анкары отказаться от сделки в пользу американских «Патриотов», а также грозят санкциями.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 04.07.19

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