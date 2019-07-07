В США миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американский бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по подозрению в торговле несовершеннолетними. Ранее миллиардер уже обвинялся в подобном преступлении и тогда признал вину.

Как пишет The New York Times, Эпштейн предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля. Он был задержан ночью сразу после того, как вернулся на частном самолете из Парижа.

В 2008 году миллиардера уже обвиняли в сутенерстве. Пострадавшими по этому делу были дети. Тогда Эпштейн признал вину и смог избежать пожизненного заключения. Он был приговорен к 13 месяцам тюрьмы, а также обязался выплатить компенсации.

Новое расследование в отношении бизнесмена открыли после публикации газеты Miami Herald, где были напечатаны имена четырех пострадавших от действий миллиардера, а которых раньше было неизвестно.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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