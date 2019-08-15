В особняке у миллиардера-педофила нашли портрет Билла Клинтона в платье

Портрет экс-президента США Билла Клинтона нашли в особняке Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, на картине Билл Клинтон изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке. Судя по интерьеру, бывший президент позирует в Овальном кабинете. Полотно принадлежит кисти художницы Петрины Райан-Клейд. Впрочем, пока не ясно, копия это или оригинал.

Американский бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по подозрению в торговле несовершеннолетними в июле. Ранее миллиардер уже обвинялся в подобном преступлении и тогда признал вину. В этот раз он отрицал обвинения.

В начале августа Эпштейн покончил с собой в тюрьме при странных обстоятельствах. Однако расследование не было прекращено. Жертвы педофила утверждают, что он «сдавал их в аренду» очень влиятельным людям – бизнесменам и политикам.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 13.08.19

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