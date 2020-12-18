В Париже задержали главу известного модельного агентства по делу об изнасилованиях

В Париже задержали основателя модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Полицейские проверяют его причастность к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в изнасилованиях и торговле людьми.

Брюнель был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль, он собирался вылететь в Сенегал, сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа. Модельного агента подозревают в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, в том числе по отношению к несовершеннолетним, а также преступном сговоре и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Эпштейн и Брюнель были знакомы на протяжении многих лет. Более того, у них были и деловые отношения. В частности, Эпштейн частично финансировал созданное Брюнелем MC2 Model Management.

Американский бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по подозрению в торговле несовершеннолетними в июле 2019 года. Ранее миллиардер уже обвинялся в подобном преступлении и тогда признал вину. В этот раз он отрицал обвинения, а в начале августа покончил с собой в тюрьме.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 18.12.20

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