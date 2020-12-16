Модельера задержали за изнасилование 57 женщин

Канадский модельер финского происхождения, основатель популярной в Северной Америке дизайнерской компании Nygard Питер Найгард был задержан по обвинению в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах. По данным полиции, от действий миллионера пострадали 57 женщин. Об этом сообщает телеканал CBC.

Потерпевшие женщины подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка. По их словам, некоторые преступления были совершены модельером в 1977 году. Жертвами насильника стали девочки в возрасте 14 лет. Ордер на арест Найгарда запросило ФБР США.

Также обвинения в адрес 79-летнего миллионера выдвинули его сыновья. Они утверждают, что были изнасилованы в подростковом возрасте знакомой их отца по его прямому указанию.

В свою очередь Найгард отрицает, что совершал какие-либо противоправные действия. Адвокаты модельера намерены добиваться его выхода под залог до следующего заседания.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 16.12.20

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