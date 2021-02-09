Два острова миллиардера-педофила продадут для выплат его жертвам

Два острова, принадлежавшие финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, уйдут с молотка. Вырученные деньги буду потрачены на выплаты компенсаций жертвам. Об этом сообщает CNN.

Эпштейн более 20 лет проживал на Американских Виргинских островах. Там миллиардер владел двумя небольшими островками суши. Еще летом прошлого года территории и объекты на них оценивались в 630 млн долларов, к концу 2020 года стоимость упала до 240 млн.

Специальный фонд, учрежденный для обеспечения выплат жертвам преступлений Эпштейна, выделил пострадавшим около 50 млн долларов, но затем приостановил выплаты компенсаций из-за нехватки средств.

Американский бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по подозрению в торговле несовершеннолетними в июле 2019 года. Ранее миллиардер уже обвинялся в подобном преступлении и тогда признал вину. В этот раз он отрицал обвинения.

В начале августа того же года Эпштейн покончил с собой в тюрьме при странных обстоятельствах. Однако расследование не было прекращено. Жертвы педофила, самой младшей из которых было 14 лет, утверждают, что он «сдавал их в аренду» очень влиятельным людям – бизнесменам и политикам.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 01.02.21

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