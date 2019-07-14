США грозят новыми санкциями: Вашингтон возмущен поставками в Турцию компонентов российских ракетных систем С-400

Сегодня в Турцию прибыл шестой российский самолет с очередной одной партией компонентов для зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило министерство обороны Турции в твиттере.

Поставки российских C-400 в Турцию начались 12 июля в рамках контракта, заключенного в 2017 году на сумму около $2,5 млрд по покупке четырех ЗРС «Триумф». Эта ситуация вызвала критическую реакцию Вашингтона, который отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F-35.

Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным».

Как сообщает со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg, США могут объявить о санкциях против Турции в конце следующей недели. Согласно этим сведениям, администрация американского президента Дональда Трампа уже определилась с видом ограничительных мер.

Анкара – Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Анкара – Вашингтон. Другие новости 13.07.19

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