Конгрессмены внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников».

Авторы документа считают, что ограничения должны действовать, «пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море». Сам инцидент конгрессмены называют «неспровоцированным опасным нападением».

Как писал «Новый День», в ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. В итоге пограничники задержали 24 военных, в том числе двух сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении госграницы.

После инцидента США ввели санкции в отношении нескольких российских пограничников. Теперь американские конгрессмены хотят закрепить это на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят как палатой представителей, так и сенатом США, а затем одобрен президентом страны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.07.19

«Запутались»: предстоящие парламентские выборы раскололи сербскую оппозицию. / Госдуме предложить сделать экс-сотрудников ФСБ невыездными. / Дедушка убил новорожденного внука, дав ему алкоголь. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»