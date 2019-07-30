В Китае казнили маньяка, вместо которого убили невиновного

В Китае был казнен жестокий убийца и насильник, из-за которого ранее пострадал невиновный человек.

Суд города Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия привел в исполнение смертный приговор в отношении серийного маньяка Чжао Чжихуна. Мужчина совершал преступления с 1996-го по 2005 год, однако только в 2015 году был приговорен к смертной казни, передает РИА «Новости».

Ранее китайские власти лишили жизни невиновного. 18-летний молодой человек первым обнаружил тело жертвы маньяка и сообщил об этом в полицию. В 1996 году его казнили, только в 2014 году реабилитировали. Родителям молодого человека принесли извинения, а также выплатили компенсацию в 330 тысяч долларов.

В ходе расследования было установлено, что Чжао Чжихун совершил шесть убийств, десять изнасилований, развратные действия в отношении двух малолетних, а также ряд других тяжких преступлений. Убийцу лишили политических прав и обязали выплатить компенсации родственникам его жертв.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 30.07.19

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