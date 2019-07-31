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Среда, 31 июля 2019, 11:14 мск

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Турция решила создать зону безопасности на севере Сирии

Фото: пресс-служба Кремля

Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

«Было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания «мирного коридора» в рамках обеспечения безопасности нашей границы», – говорится в коммюнике.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон не теряет надежды на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 31.07.19

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