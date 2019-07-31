Турция решила создать зону безопасности на севере Сирии

Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

«Было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания «мирного коридора» в рамках обеспечения безопасности нашей границы», – говорится в коммюнике.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон не теряет надежды на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 31.07.19

США проведут исследование российской Арктики для нужд армии. / Южная Корея экстренно созвала Совета национальной безопасности. / За закрытыми дверями: сербские власти и оппозиция пытаются начать диалог. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»