В Китае мусульманам запретили писать вывески на арабском

Власти КНР запретили ресторанам и кафе, которые держат мусульмане, использовать надписи на арабском языке. Ограничение вводится в рамках кампании по унификации всех проявлений религии.

Владельцы 11 ресторанов и магазинов в Пекине рассказали Reuters, что местные власти потребовали убрать с вывесок изображения, связанные с исламом, такие как полумесяц и слово «халяль» на арабском языке. «Они сказали, что это иностранная культура, а нам стоит использовать все китайское», – говорит один из управляющих заведением общепита.

В КНР проживает более 20 млн мусульман. Издание считает, что китайские власти продолжают кампанию по унификации всех проявлений религии и приведении их в соответствие с китайской культурой, начатую еще в 2016 году.

Все мечети получили предписание сменить купола в ближневосточном стиле на китайскую крышу-пагоду. До этого христианским церквям также было запрещено демонстрировать символику.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 31.07.19

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