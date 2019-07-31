В китайском аквапарке пострадали более 40 человек

В КНР 44 человека получили различные травмы во время отдыха в аквапарке. Они пострадали из-за слишком мощной искусственной волны.

Инцидент произошел в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин). Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление мэрии, посетители находились в бассейне, когда по нему прошла высокая волна.

Несмотря на то, что почти все купальщики были в спасательных жилетах или с надувными кругами, они не смогли вовремя сгруппироваться. Людей откидывало в стены бассейна и друг на друга.

В общей сложности за медпомощью обратились 44 человека, у пяти из них диагностированы переломы ребер, ног и сильные ушибы. Остальные пострадавшие были отпущены домой после обследования.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 31.07.19

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