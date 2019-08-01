российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2019, 12:51 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Бельгии изымают из продажи 75 тысяч токсичных яиц

В Бельгии в крупных торговых сетях обнаружили в продаже куриные яйца, опасные для здоровья. Пока надзорные органы выясняют, откуда в магазины поставили некачественные продукты, с прилавков изымают около 75 тысяч ядовитых яиц.

В сообщении федерального агентства по безопасности пищевой промышленности (AFSCA) говорится, что опасные продукты продавались под несколькими марками с пометкой «био». Все они реализовывались компанией E. K. E.

«Во время проверки было обнаружено небольшое превышение содержания диоксинов и полихлорированных дифенилов (ПХД) в органических яйцах», – отмечает ведомство.

Даже ничтожно малое содержание диоксинов представляет опасность для живых организмов. Эти вещества могут вызывать образование злокачественных опухолей, психические расстройства и ослабление иммунитета. Потребителей просят не употреблять в пищу продукцию этих марок и возвращать обратно в магазины.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 01.08.19

В Италии на пляж вернули 10 тонн песка и камней, изъятых у туристов. / Организаторы отказались от проведения юбилейного «Вудстока». / «Хватит голословно обвинять Россию!», – Малайзия призвала к открытому расследованию гибели MH17. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Европа

«Взрывоопасно»: Россия ответила на расширение НАТО с помощью Сербии

В Приштине напуганы российской бронетехникой

В Хорватии за неправильную парковку оштрафован пожарный, тушивший лес

Сербии угрожает осеннее обострение: оппозиция готовит новую волну антиправительственных акций

Черногорский курорт затопило фекалиями (ФОТО)

Сербская оппозиция объявила о смерти президента Сербии

«Они угрожали смертью моему сыну, а дочери – изнасилованием»: дети президента Сербии оказались в опасности

Обвиняемый в военных преступлениях экс-«премьер» Косово возвращается на свой пост

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Общество, Европа,

Новости партнеров