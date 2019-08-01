В Бельгии изымают из продажи 75 тысяч токсичных яиц

В Бельгии в крупных торговых сетях обнаружили в продаже куриные яйца, опасные для здоровья. Пока надзорные органы выясняют, откуда в магазины поставили некачественные продукты, с прилавков изымают около 75 тысяч ядовитых яиц.

В сообщении федерального агентства по безопасности пищевой промышленности (AFSCA) говорится, что опасные продукты продавались под несколькими марками с пометкой «био». Все они реализовывались компанией E. K. E.

«Во время проверки было обнаружено небольшое превышение содержания диоксинов и полихлорированных дифенилов (ПХД) в органических яйцах», – отмечает ведомство.

Даже ничтожно малое содержание диоксинов представляет опасность для живых организмов. Эти вещества могут вызывать образование злокачественных опухолей, психические расстройства и ослабление иммунитета. Потребителей просят не употреблять в пищу продукцию этих марок и возвращать обратно в магазины.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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