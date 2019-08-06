Дуб из «Побега из Шоушенка» пустили на сувениры

Знаменитому дубу из фильма «Побег из Шоушенка», под которым персонаж Рэд забрал записку и деньги, нашли необычное применение, пишет TMZ. По данным издания, дерево распилили на доски, из которых изготовили подарочные таблички для актеров с изображением персонажей и цитат.

Это было сделано по случаю 25-летия с момента выхода киноленты. Известно, что дуб срубили еще в 2016 году после того как он получил серьезные повреждения во время урагана. Уточняется, что памятные сувениры предназначены для режиссера Фрэнка Дарабонта, актеров Тима Роббинса, Моргана Фримена и других людей, имеющих отношение к фильму.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.08.19

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