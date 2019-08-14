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NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2019, 16:03 мск

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Американцы накопили беспрецедентные долги по кредитам. По ипотеке побит рекорд 2008 года

За второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех домохозяйств США перед банками выросла на $192 млрд (+1,4%) и достигла нового исторического максимума – $13,86 трлн. Такие данные содержатся в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка. Там также сказано, что долги американцев перед банками растут уже двадцать кварталов подряд.

Ипотечные кредиты составляют большую часть долга (68%) на общую сумму $9,41 трлн. За квартал совокупная задолженность американцев по ипотеке выросла на $162 млрд, превысив исторический максимум, зафиксированный в 2008 году ($9,29 трлн), когда ипотечный кризис в США перерос в глобальный финансовый.

Старший вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау поспешил успокоить общественность. Он отметил, что, хотя номинально сумма долга по ипотеке и побила рекорд 2008 года, размер просроченной задолженности при этом продолжил сокращаться, а профиль среднестатистического заемщика демонстрирует тенденцию к улучшению.

В отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка отмечается также, что в середине 2019 года американцы увеличили задолженность по кредитным картам (до $870 млрд) и автокредитам (до $1,3 трлн), передает РБК. В то же время задолженность по студенческим ссудам ($1,48 трлн) за второй квартал немного сократилась (на $8 млрд), однако WSJ называет такое сокращение обычным для середины года. По данным издания, выдача кредитов на обучение традиционно увеличивается в третьем квартале, перед началом учебного года.

Между тем, дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года (с 1 октября 2018 года) превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. По итогам прошлого года дефицит бюджета США стал крупнейшим с 2012 года и составил около $779 млрд. За десять месяцев текущего финансового года дефицит уже превысил сумму в $866,8 млрд. Таким образом, он стал на 27% выше показателя за аналогичный период и на 11% выше размера дефицита за весь 2018 финансовый год.

Также уточняется, что доходы федерального бюджета США с октября прошлого года по июль нынешнего увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако расходы выросли на 8%. Не стоит забывать и о том, что по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп. По данным на февраль 2019 года, американский госдолг достиг уже $22,01 трлн.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Отметим, что Россия планомерно снижает вложения в госдолг США. Например, в январе 2019 года направила на эти цели $13,18 млрд, что на $36 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Россия снижала уровень вложений в американский госдолг на протяжении всего 2018 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.08.19

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